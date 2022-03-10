Москва, 10 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Санкции со стороны международного сообщества ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила профессор, руководитель департамента туризма и гостиничного бизнеса финансового университета Татьяна Розанова.

Russkiydom.su Туризм

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«Туристская индустрия РФ на протяжении последних трех лет переживает сложные времена из-за ограничения туристских потоков по время пандемии, — объяснила она. — Оборот российской туристической отрасли в 2021 году составил 2,5 трлн рублей или 70% от уровня 2019 года. Антиковидные меры значительно снизили поток въездного туризма в Россию. С января по сентябрь 2021 года иностранцы совершили 175,8 тыс. визитов, хотя в аналогичный период 2019 года это количество достигало 4,3 млн. Во время ограничения туристских потоков средняя заработная плата работников туриндустрии снизилась на 1200 рублей (на 2,2%), оборот туристской отрасли сократился на 1096,8 млрд рублей (на 36,1%), инвестиции в основной капитал уменьшились на 16,1 млрд рублей (на 4,5%), полная стоимость основных фондов снизилась на 1464,9 млрд рублей (на 29,6%)».

Как полагает эксперт, санкции со стороны международного сообщества ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей.

«Налицо угроза для развития въездного и выездного туризма — потеря дохода в России от туризма как экспорта туристских услуг; снижение гуманитарной и социальной роли туризма в отношениях с теми странами, которые поддержали санкции; практически остановка деятельности тех компаний, которые специализировались на международных направлениях; разрушение партнерских отношений с зарубежными компаниями; временные крупные финансовые потери у туроператоров выездного туризма, авиаперевозчиков, аэропортов, туристических агентств», — сказала Розанова.

Но, с другой стороны, как полагает эксперт, жесткие международные санкции могут ускорить развитие внутреннего туризма в России.

«В этих условиях целесообразна переориентация туристского бизнеса на развитие и поддержку внутреннего туризма. Есть шанс сделать его драйвером нивелирования угроз, возникающих из-за санкций, — сказала Розанова. — Может ли данная индустрия стать одним из драйверов российской экономики? Может».

Но для этого, по словам Розановой, следует принять ряд управленческих решений.

«К числу таковых могут относиться: выделение дотаций туроператорам для компенсации несостоявшихся туров, продление программы кэшбэка в 2022 году, снижение налоговой нагрузки туристским компаниям, которые существенно пострадали от форс-мажорных обстоятельств, предоставление туроператорам льготных гарантированных государством кредитов (со ставкой не более 5%), освобождение туристских компаний от налоговых и иных проверок до 2024 года, предоставление кредитных каникул и прочие меры», — пояснила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее были названы шесть видов туризма, на развитии которых следует сосредоточиться властям России.