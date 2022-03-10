Париж, 10 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что нужно помогать Украине, но необходимо избегать эскалации и вступления в войну с Россией, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Одно здесь ясно: нужно помогать Украине сколько возможно, но нужно избегать эскалации войны. Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет Третья мировая война», — сказал он в интервью французскому радио France Info.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

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