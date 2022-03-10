Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала 2022 года зафиксирован минимум по суточному количеству смертей от COVID-19. Об этом 10 марта сообщили в федеральном оперштабе. Скончался от болезни за минувшие сутки 41 человек, что на 13 больных меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что последний раз близкое к этому показателю количество смертей было зарегистрировано 18 сентября 2021 года. Тогда от ковида скончались 40 человек за сутки. Затем этот показатель в основном нарастал.

При этом за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2402 новых случая заражения коронавирусом. Это на 240 случаев меньше, чем за 8 марта. В Петербурге продолжается медленное сокращение статистики заболеваний ковидом.

За сутки от COVID-19 в Петербурге выздоровели 10 733 человек, что в 4,4 раза больше, чем за предыдущие сутки. Тогда в Петербурге выписали по выздоровлению 2414 человек. В статистике этого показателя зафиксировали очередной подъём.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 470 238 случаев заражения коронавирусом. Скончались за это время от ковида 32 507 человек, а выздоровели 1 350 640 пациентов.