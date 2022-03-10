Краснодар, 10 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в больницы были доставлены 239 пациентов с заражением коронавирусом, данные 10 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 марта, сообщалось о 212 новых госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждено в регионе за сутки 264 новых случая заражения коронавирусом. По данным на утро 9 марта сообщалось о 572 новых заразившихся. Больше всего новых пациентов выявлено в Краснодаре — 160 человек.

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтвержден 237 031 случай заражения коронавирусом, выздоровевшими признаны 214 253 человека, скончались 10 510 пациентов.

На утро 10 марта в ковид-стационарах остаются 3 792 человека, в тяжелом состоянии на ИВЛ 98 жителей, на ЭКМО — ещё шестеро. Амбулаторно лечатся 14 899 человек.