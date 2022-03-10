Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции лечатся амбулаторно 9,1 тыс. жителей, еще 779 заболевшим помогают победить вирус в стационарах. Об этом 10 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

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За минувшие сутки в Ленобласти положительные тесты на ковид получили 534 (-4 к уровню предыдущего дня) человека, большинство из них — жители крупных населённых пунктов. Всего на данный момент амбулаторно лечатся 9160 пациентов, еще 779 — в больницах, где развернуто 1395 ковидных коек, из которых 616 коек (47,57%) — свободны.

«За минувшие сутки в больницы были госпитализированы 63 человека», — уточнили в комздраве.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 175 933 человека. Из них 135 463 человек выздоровели, в том числе 2573 — за минувшие сутки. Умерло 3390 заболевших COVID-19, в том числе пять (-3) летальных случаев было зарегистрировано 9 марта.