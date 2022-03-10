Донецк, 10 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Украинские боевики за 10 минут обстреляли три населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 10 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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Отмечается, что ВСУ выпустили 10 мин калибра 120 мм по населенному пункту Доломитное, четыре снаряда калибра 122 мм по Петровскому району Донецка и 10 снарядов калибра 122 мм по населенному пункту Луганское. О пострадавших и погибших пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской Народной Республике обесточены в результате обстрелов ВСУ.

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