Боррель призвал жителей ЕС мёрзнуть ради снижения зависимости от России
Страсбург, Франция, 10 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».
Он добавил, что жители ЕС должны меньше использовать систему отопления.
Как сообщало ИА REGNUM, обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа с целью снизить зависимость от энергоресурсов России намерены главы государств и правительств Евросоюза. Об этом сказано в проекте декларации саммита стран ЕС, который запланирован во французском Версале.
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