Страсбург, Франция, 10 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал всех жителей ЕС снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки… Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой — на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года», — сказал Боррель на пленарной сессии Европарламента.

Он добавил, что жители ЕС должны меньше использовать систему отопления.

«Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, обсудить проект отказа от покупок российской нефти, угля и газа с целью снизить зависимость от энергоресурсов России намерены главы государств и правительств Евросоюза. Об этом сказано в проекте декларации саммита стран ЕС, который запланирован во французском Версале.

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