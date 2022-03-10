Воронеж, 10 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 248 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 9 марта, сообщалось о 81 госпитализированном воронежце за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

Положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 896 воронежцев — на 275 человек меньше, чем накануне. Выздоровевшими после COVID-19 признаны 5 368 воронежцев. Скончались ещё 23 человека с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтвержден 349 341 случай заражения коронавирусом. Выздоровевшими признаны 296 438 человек. Скончались за весь период пандемии 7 845 ковид-пациентов.