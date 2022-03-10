Стокгольм, 10 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Военные расходы Швеции на укрепление обороноспособности увеличатся до 2% ВВП. Об этом 10 марта заявила премьер-министр страны Магдалена Андрессон.

Стокгольм. Швеция

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Обороноспособность Швеции должна быть значительно усилена», — заявила премьер-министр.

«Это является сигналом вооруженным силам Швеции о том, что они должны более быстрыми темпами способствовать повышению обороноспособности», — отметил в свою очередь министр обороны Петер Хультквист.

Журналисты отмечают одну деталь: НАТО требует, чтобы страны-члены тратили два процента ВВП на оборону, и эта цель достигается далеко не всеми. Швеция же не входит в оборонный альянс, однако после сегодняшнего решения фактически страна будет соответствовать данному критерию.