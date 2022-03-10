Москва, 10 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, уже взяла под контроль населённые пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило 4 километра. Об этом в ходе брифинга 10 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Он также сообщил о продолжающейся операции по освобождения города Мариуполя от националистов. По его словам, подразделения Народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль четыре квартала (Азовский, Найденовка, Ляпино, Виноградар») и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон Западный.

«Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолётов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и миномётов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники», — привёл цифры Конашенков.

Кроме того, российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты изучили документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов иностранным государствам.

«Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

«Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», — указал Конашенков.

Генерал-майор пообещал, что в ближайшее время Минобороны опубликует очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представит результаты их экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.