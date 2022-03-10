Ереван, 10 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2789 исследований на коронавирус, из которых 122 показали положительный результат. Об этом 10 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 421 714 носителей коронавируса. Из них 407 583 справились с инфекцией, в том числе 117 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 3937 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 194 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2783 теста на коронавирус 51 был с положительным результатом. 266 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали восемь случаев смерти.