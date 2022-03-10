Минобороны РФ опубликует документы о биолабораториях США на Украине
Москва, 10 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликует в ближайшее время пакет документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. Об этом 10 марта заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Ранее Минобороны уже показывало документы из американских биолабораторий на территории Украины. Конашенков анонсировал обнародование новых данных.
«Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины», — сказал генерал-майор.
По его словам, также будут представлены результаты экспертизы очередного пакета документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.