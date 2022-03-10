Москва, 10 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске крупнейшей программы поддержки авторов. Блогеры получат весь доход от показа рекламы, сообщает пресс-служба компании.

Martinsson Serg ВКонтакте

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Программа стартует в ближайшее время и продлится один месяц. Предполагается, что за это время блогеры заработают более 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации. Это партнёрская программа, маркет-платформа, монетизация видео и VK Donut.

«Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации — таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов», — пояснили в пресс-службе.

В компании отмечают, что аудитория соцсети активно растёт, наблюдается переход блогеров, активно работают авторы. Программа поддержки адресована авторам качественного профессионального контента, чтобы они ещё активнее взаимодействовали с аудиторией.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне введения антироссийских санкций свои ограничения вводят и зарубежные соцсети. Так, администрация TikTok решила приостановить распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России.

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