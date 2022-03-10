Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в связи со снижением числа госпитализаций пациентов с COVID-19 свернули ещё 550 ковидных коек. Об этом 10 марта сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Заболеваемость коронавирусом среди ростовчан идет на спад, в госпитали поступает всё меньше пациентов. В день в городе выявляется порядка 380 случаев COVID-19 в сутки», — уточнил он.

В Ростове-на-Дону продолжают функционировать 770 ковидных коек. Заполняемости стационаров не превышает 67%.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации и сокращением коечного фонда расторгают временные контракты с медиками. В настоящее время в Ростовской области функционирует 4,1 тыс. ковидных коек.