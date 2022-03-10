Кишинёв, 10 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Члены комиссии по бюджету и финансам парламента Молдавии одобрили законопроект, который вводит в Кодекс о правонарушениях наказание за незаконную продажу гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Souzdobro.ru Гуманитарная помощь

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Сообщается, что авторы проекта закона предложили за это нарушение ввести штраф в размере от 2000 до 3000 леев (до $160) для физических лиц и от 3750 до 5000 леев (до $270) — для юридических.

«В условиях кризиса, с которым столкнулась Молдавия, гуманитарная помощь станет обычным явлением для нашей страны. Без контроля госорганов могут распространиться случаи нарушения действующего законодательства в области получения и распределения помощи», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Ранее подобные наказания уже вводили в молдавское законодательство, но в 2017 году это отменили.

Стоит отметить, по данным на вечер 9 марта, в Молдавию с Украины после начала Россией операции по денацификации въехало более 200 тыс. иностранных граждан. Из них около 110 тыс. остались в Молдавии. В республике предпринимают меры по содержанию беженцев и просят остальные страны помочь в этом.