Мадрид, 10 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Испания не исключает отправки большего количества оружия на Украину в свете непредсказуемой продолжительности спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР. Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес, сообщает агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)

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Она также не исключила увеличения контингента испанских войск в составе НАТО в Восточной Европе, но, по её словам, всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Роблес подчеркнула, что Испания и НАТО не будут посылать свои войска на Украину, потому что она не входит в Североатлантический альянс, хотя «они не отказались и не откажутся от нее», что было продемонстрировано беспрецедентными экономическими санкциями против России и отправкой наступательных вооружений.