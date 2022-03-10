Стокгольм, 10 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Продукты питания в Швеции могут стать дороже из-за спецоперации России на территории Украины. Об этом сообщают эксперты, с которыми 10 марта пообщались журналисты новостной службы ТТ.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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По словам экспертов, в ближайшие несколько месяцев рост цен в стране может составить 5%.

«Мы ожидаем, что этим летом цены на продовольствие вырастут на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Но цифра может быть значительно выше, так как речь идет о неопределенной ситуации», — заявил Торбьерн Исакссон, который работает главным аналитиком в банке Nordea.

За стремительным ростом стоимости продуктов в Швеции цен стоят как рост цен на энергоносители, так и нехватка зерна. Россия и Украина являются крупными производителями пшеницы и вместе экспортируют 25% от объемов мирового рынка.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.