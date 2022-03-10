Москва, 10 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В биологических лабораториях на территории Украине США осуществляли секретную военно-биологическую деятельность, в ходе которой велись эксперименты с коронавирусом летучих мышей. Об этом 10 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 г. работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Конашенков Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль в Мариуполе ряд районов.