Москва, 10 марта 2022, 10:42 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) взяли под контроль в Мариуполе ряд районов. Об этом 10 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«Подразделения народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль кварталы: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный», — сказал он.
Также Конашенков уточнил, что продолжается нанесение ВС России ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в ходе военной спецоперации России на Украине были уничтожены арсеналы вооружения, подготовленные для нападения на республики Донбасса.