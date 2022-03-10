Стокгольм, 10 марта, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Все больше высокопоставленных членов «Социал-демократов» в Швеции высказываются положительно за обсуждения вопроса о вступлении страны в НАТО. Об этом 10 марта сообщает газета Aftonbladet.

Pixabay.com Флаг Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Журналисты пишут, что несмотря на публичное «нет» членству Швеции в НАТО на уровне руководства партии, социал-демократы на местах все чаще начинают поднимать этот вопрос.

Одним из тех, кто так думает, является Маттиас Йонссон, член риксдага и председатель партийного дистрикта «Социал-демократов» в Гётеборге.

«Я не говорю «нет» насчет НАТО, я не говорю «да» насчет НАТО. Нам просто нужно провести действительно глубокий анализ того, какие последствия для Швеции будет иметь происходящее на Украине», — заявил политик в интервью Aftobladet.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.