Брюссель, 10 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Эскалация конфликта на Украине, его расширение на другие страны недопустимо, это грозит Третьей мировой войной, считает верховный представитель по иностранным делам и политике безопасностиЖозеп Боррель. Об этом он заявил в интервью французскому радио France Info.

European Parliament Жозеп Боррель

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Он призвал помогать Украине настолько, насколько возможно, но при этом избегать эскалации конфликта. Нельзя, чтобы произошла война с Россией.

«Нужно избегать того, чтобы война перекинулась на другие страны, вступать в войну с Россией. Это будет Третья мировая война», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, в отношении которой Россия проводит военную спецоперацию, но при этом не ведёт войну с РФ.

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