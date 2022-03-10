Москва, 10 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике освобождены два населённых пункта — Ближнее и Тавла. Об этом 10 марта заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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По словам Конашенкова, общее продвижение группировки войск ДНР составило четыре километра. Кроме того, продолжается операция по освобождению Мариуполя от националистов.