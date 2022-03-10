Стокгольм, 10 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Несколько минут назад стало известно, что премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон созвала экстренную пресс-конференцию. О чем именно будет сообщено общественности и журналистам, пока не ясно, сообщает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Однако судя по тому, что помимо Андерссон организатором конференции также является министр обороны страны Петер Хультквист очевидно, что речь пойдет о ситуации в области безопасности.

За эту неделю это будет уже третье выступление Андерссон относительно политики безопасности на фоне ведущейся Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины. Ранее премьер-министр Швеции заявляла, что ее правительство не планирует подавать заявку на членства Швеции в НАТО в свете происходящего. Это заявление она повторила еще раз буквально вчера, 10 марта. В данной связи кажется удивительным тот факт, за двое суток официальное обращение необходимо делать второй раз подряд.

Пресс-конференция начнется в считанные минуты.