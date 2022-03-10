Симферополь, 10 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 63 человека с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 10 марта региональным оперативным штабом. Сутками ранее, 9 марта, сообщалось о 51 пациенте с COVID-19, попавшем в больницу.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за минувшие сутки получили 758 крымчан — это на шесть больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 757 человек. Зарегистрирована смерть ещё восьми пациентов с ковидом.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 168 482 случая заражения коронавирусом, выздоровели 157 183 пациента. Жертвами инфекции стали 4 958 крымчан.