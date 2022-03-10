Брянск, 10 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 19 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в региональном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 1 053 жителя, зарегистрировано 11 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждён 151 441 случай заболевания COVID-19. Выздоровели 127 556 человек, скончались от осложнений при инфекции 3 586 пациентов.

В лабораториях региона исследованы 1 595 333 пробы на коронавирус.