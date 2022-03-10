Москва, 10 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Российские военные проявляют мужество и подлинный героизм во время реализации специальной операции по защите Донбасса, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Российские военные

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Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова помогает раненым в Донбассе с первого дня операции. В одном из боестолкновений с неонацистами девушка спасла группу военных, прикрывая их собой. Несмотря на осколочное ранение, фельдшер доставила бойцов в госпиталь, не допустив среди них потерь.

Позиции подразделения мотострелков под руководством старшего лейтенанта Алексея Акимова и его заместителя лейтенанта Игоря Корнеева подверглись массированной атаке со стороны украинских националистов. Противник под огневым прикрытием на протяжении суток пытался прорвать оборонительный рубеж. Бой велся в условиях массированного применения врагом средств радиоэлектронного подавления линий связи. Понимая, что противник многократно превосходит числом, а также находясь в условиях угрозы срыва управления подразделением, командиры приняли решение на отвод войск к району сосредоточения основных сил бригады, заманивая противника в «мешок».

В ходе отхода подразделение Акимова неоднократно подвергалось нападению групп нацистов, но все они были успешно отбиты. Заманив врага в «мешок», мотострелки окружили неонацистов и перешли в контрнаступление.

Благодаря грамотным действиям военнослужащих было уничтожено около 50 националистов, три единицы военной техники противника. При этом само подразделение Алексея Акимова потерь не понесло.

С лучшей стороны проявили себя российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким. В составе колонны батальонной тактической группы танкового полка они выдвигались в заданный район. В условиях массированного обстрела националистами офицеры сумели сориентироваться и, грамотно управляя ответным огнем, нанесли значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожили четыре боевые машины пехоты неприятеля.

В результате грамотных и решительных действий Дмитрия Почесного и Сергея Кима был нанесён значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожены 4 боевые машины пехоты неонацистов.

После окончания боя, понимая бесполезность сопротивления, 12 украинских неонацистов сдались в плен. Они в ходе допроса сообщили важные сведения о готовящихся провокациях.