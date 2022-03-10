Сенатор Клишас допустил блокировку активов покидающих Россию компаний
Москва, 10 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Активы компаний из недружественных России стран могут быть заблокированы после их ухода из страны. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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По его словам, в отношении иностранных компаний, которые приняли решение покинуть Россию в связи с проведением военной спецоперации на Украине, может быть принят ряд мер, включая национализацию. Также им может грозить «ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов».
Речь идёт о компаниях из недружественных стран, сообщил Клишас РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее организация «Общественная потребительская инициатива» подготовила список компаний, которые объявили о прекращении работы в России, но не предоставили гарантии потребителям. Это список направлен в правительство России и Генеральную прокуратуру.
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