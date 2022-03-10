Вашингтон, 10 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. По мнению экспертов Запада, наемники, которые хотят принимать участие в боевых действиях на территории Украины, после возвращения оттуда могут стать опасными. Об этом 10 марта сообщает Associated Press (АР).

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

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Как считают опрошенные агентством эксперты, ряд наемников может придерживаться радикальных идей о превосходстве белой расы, и после участия в боевых действиях на Украине они могут стать еще радикальнее и представлять опасность после своего возвращения.

«Это мужчины, которые хотят приключений, чувства значимости и возращения к риторике Второй мировой войны», — сказала директор Международного центра изучения насильственного экстремизма Энн Спекхард.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее акция в поддержку российской спецоперации на Украине прошла в студенческом городке Университета Дамаска.