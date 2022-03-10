Донецк, 10 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины выпустили ракеты по населённому пункту Васильевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 марта заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

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Ракеты были выпущены в 8:52 с территории населённого пункта Розовка. Атака велась из установки БМ-21 «Град». Всего выпущено, по данным СЦКК, 40 ракет.

О жертвах и пострадавших в результате ракетного удара в настоящий момент информации нет.