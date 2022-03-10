Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом Чавушоглу сообщил 10 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

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Чавушоглу провел переговоры с Кулебой до трехсторонней встречи глав МИД Турции, России и Украины в Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анталью для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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