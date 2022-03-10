Сеул, 10 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 1752 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 31 040.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 327 549 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 5 539 650.

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