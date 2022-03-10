Новосибирск, 10 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В метрополитене Новосибирска сегодня, 10 марта, перестали работать сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Cleveland.com Бесконтактный платеж Apple Pay

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«10 марта в Российской Федерации прекратили работу сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay международных платежных систем Visa и MasterCard. В том числе это касается и оплаты проезда в общественном транспорте», — говорится в официальном комментарии.

В новосибирском метрополитене уточнили, что остальные сервисы бесконтактной оплаты работают в обычном режиме.