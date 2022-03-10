Тбилиси, 10 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 12 645 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1970 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 1 631 900 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 578 178 победили инфекцию, в том числе 7294 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 485 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 29 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 1889 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 7733 исследований выявили 865 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2820 человек, скончались 26 пациентов с COVID-19.