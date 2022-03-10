Ла-Пас, 10 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Американские власти всегда провоцируют военные конфликты для продажи оружия, захвата природных ресурсов и размещения военных баз. Об этом РИА Новости заявил экс-президент Боливии Эво Моралес.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«США всегда провоцируют войны, чтобы продавать оружие, [размещать свои] военные базы, чтобы захватывать природные ресурсы. Приведу один факт: в 1932 году начинается Чакская война между Боливией и Парагваем, но это была война между США и Англией. США через частную компанию имели контроль над продажей топлива. США продавали топливо парагвайцам и боливийцам. США продавали оружие Боливии и Парагваю. США ищут пути продажи оружия и завладения ресурсами», — сказал Моралес.

По его словам, американцы то же самое искали и в Ираке, Афганистане и Ливии.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, пытаются ли США завладеть ресурсами Украины: «И не только ресурсами Украины, но и возможностью окружить Россию военным присутствием».

По мнению Моралеса, «нельзя, чтобы тот, у кого больше всего оружия и кто организован, как НАТО, пытался доминировать, разделять нас, красть наши ресурсы».