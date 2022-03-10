Москва, 10 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Россию из Донбасса и с территории Украины прибыли более 213 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область

«По состоянию на утро 10 марта границу России пересекли свыше 213 тыс. человек, более 185 тыс. из них прибыли из ДНР и ЛНР, начиная с 18 февраля», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что порядка 28 тыс. человек — граждан России, Украины и других государств — эвакуировались с Украины через пункты пропуска Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что к работе по приёму беженцев из ДНР и ЛНР подключились региональные уполномоченные по правам ребёнка.

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