Новосибирск, 10 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области появился региональный телеграм-канал Объясняем.РФ. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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"Здесь можно ознакомиться с достоверной, актуальной и оперативной информацией по социально-экономическим вопросам», — говорится в сообщении.

Канал называется «Объясняем.Новосибирская область».