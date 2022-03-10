Луганск, 10 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Посёлки Донецкий и Голубовское в Луганской Народной Республике обесточены в результате обстрелов ВСУ. Об этом 10 марта сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

ЛЭП

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Он рассказал, что в результате обстрелов со стороны украинской армии произошёл обрыв ЛЭП.

«Несмотря на поражения на фронте, противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющие опасности для противника и не являющиеся военными объектами», — заявил Филипоненко.

По его словам, за прошедшие сутки в СЦКК зафиксировали шесть обстрелов территории ЛНР. Удары нанесены по шести населённым пунктам республики. В результате оказалась повреждена линия электропередачи 35 кВт, остались без электроснабжения посёлки Донецкий и Голубовское.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».