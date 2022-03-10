Москва, 10 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Возможность отказа на шесть месяцев от системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн для возмещения вреда, который они причиняют федеральным дорогам, рассматривает российское правительство. Об этом 10 марта сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях санкций.

(сс) Petr Magera Фура

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По данным источника, правительство рассматривает такую возможность по просьбе национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс», направившей письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором также предлагается уменьшить цены на дизтопливо, ввести мораторий на уплату транспортного налога и утилизационного сбора для грузовиков, а также снизить размер штрафов за превышение весогабаритных параметров грузовых автомобилей.

Также отмечается, что за подготовку такого постановления отвечают Минфин и Минтранс РФ. При этом добавляется, что в Минфине перенаправили запрос издания в Минтранс, а в последнем на него не ответили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европейский союз со временем откажется от закупок нефти, газа и угля у России.