Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Примерная стоимость имущества иностранных бизнесменов в Петербурге, которое может попасть под национализацию, оценивается в 150 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс «Галерея»

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«Речь идет о приблизительной оценке имущества в крупнейших отраслях, без учета гостиниц», — сообщает «Деловой Петербург».

Напомним, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил национализировать активы компаний, ушедших из России после введения странами Запада антироссийских санкций.

Среди крупнейших объектов в Петербурге, которые могут быть изъяты из частной собственности иностранных инвесторов, торговые центры «Невский центр» (чешская PPF), «Галерея» (51% принадлежит американскому фонду Morgan Stanley), «Охта молл» и «Жемчужная плаза» (в разных долях — финская SRV).

Также среди «кандидатов» на национализацию — два ТРЦ «Мега» принадлежащие шведской IKEA, ТЦ «Пассаж» (Jensen group), несколько крупных бизнес-центров.

Также под национализацию могут подпасть активы скандинавских строительных компаний, уже заявивших о скором уходе с российского рынка, таких как Bonava и YIT.