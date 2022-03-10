Нальчик, 10 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии прекращен прием ковид-пациентов в три медицинские организации, которые ранее занимались оказанием помощи больным с COVID-19. Свернули работу в качестве ковидных госпиталей городские клинические больницы №1 и №2 в Нальчике и Центральная районная больница в городе Прохладном. Решение о закрытии было принято в связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе и снижением числа госпитализаций, сообщил глава республики Казбек Коков.

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«Продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. На амбулаторном лечении 5000 человек, это наполовину меньше, чем две недели назад. Число госпитализаций в сутки не превышает 35 человек, вдвое снизилось количество реанимационных больных. Сворачиваем госпитали особо опасных инфекций», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

По словам Кокова, в числе организаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, остается Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии ранее был отменен ряд антикоронавирусных ограничений, в частности необходимость предъявлять QR-коды при посещении объектов общепита и торговли, а также объеков спорта и культуры.

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