Нальчик, , 11:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отменены некоторые ограничительные меры, введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди них предоставление QR-кодов при посещении мест общепита и торговли, спортивных объектов и объектов культуры, театров и кинотеатров, при заселении в гостиницы. Указ о смягчении ограничительных мер подписал глава республики Казбек Коков, сообщили в его пресс-службе.

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«Отменено использование QR-кодов (ковид-сертификатов) для доступа к услугам объектов общественного питания, театров, музеев, домов культуры, органов записи актов гражданского состояния, кинотеатров, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун», — говорится в сообщении.

Кроме того, режим самоизоляции для лиц старше 60 лет стал рекомендательным, а рекомендация руководителям предприятий перевести до 40% сотрудников на удаленный режим работы отменена.

Однако, несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу, угроза пандемии все еще существует, поэтому в Кабардино-Балкарии по-прежнему необходимо ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Также не отменено ограничение по числу участников массовых мероприятий.