Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не поддерживают идею передачи польских самолётов МиГ-29 Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин коллеге из Польши Мариушу Блащаку.

Дарья Антонова ИА REGNUM МиГ-29

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«Глава Пентагона заявил, что на данном этапе мы не поддерживаем идею передачи дополнительных истребителей Украине», — сказал представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге.

По его словам, передача самолётов не принесёт Киеву существенной пользы, однако может усилить эскалацию напряжённости между Западом и Россией.