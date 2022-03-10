Первомайск, ЛНР, 10 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Жительница Первомайска, который находится в Луганской Народной Республике (ЛНР), раненная 9 марта при обстреле населенного пункта киевскими боевиками, скончалась. Об этом 10 марта сообщили журналистам представители местных властей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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«Раненная вчера при обстреле города пациентка в Первомайске скончалась от полученных ранений», — сказал представитель местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что отправка систем ПВО Киеву может быть альтернативным вариантом передачи украинской стороне польских истребителей МиГ-29.