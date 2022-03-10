Берлин, 10 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её визит в страны Западных Балкан призван уберечь регион от «влияния России». Об сообщает пресс-служба германского МИД.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

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Перед тем как отправиться в Боснию и Герцеговину, Сербию, Косово и Молдавию, Бербок подчеркнула, что Европейскому союзу следует готовиться к стратегическим инвестициям в свою долгосрочную безопасность. Особенно это касается отношений со странами Западных Балкан.

«Я отправляюсь на Западные Балканы, чтобы прислушаться к тому, что люди там ожидают от нас, но и с тем, чтобы ясно дать понять, что мы не оставим этот регион в сердце Европы для распространения влияния Москвы», — заявила Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава германского МИД пообещала поддержать Молдавию в связи с событиями на Украине. Кишинёв может рассчитывать на германскую и европейскую солидарность, заверила она.

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