Москва, 10 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Железнодорожная ветка, соединяющая Крым и Херсонскую область Украины, восстановлена. Об этом заявил СМИ депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет («Единая Россия») 10 марта.

Железная дорога

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Шеремет уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос возобновления железнодорожного пассажирского сообщения между Крымским полуостровом и Херсонской областью.

«Мы заинтересованы в этом вопросе, потому что железнодорожный транспорт является одним из самых экономичных и перспективных», — приводит слова Шеремета «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожное, а также автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было полностью прервано в 2014 году. Тогда же украинские националисты разобрали железнодорожные пути в Крым со стороны Херсонской области.