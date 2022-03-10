Вашингтон, 10 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Отправка систем ПВО Киеву может быть альтернативным вариантом передачи украинской стороне польских истребителей МиГ-29. Об этом 9 марта заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Hispantv.com Джон Кирби

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"Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, у которых могут быть дополнительные системы и возможности в сфере противовоздушной обороны, которые могут предоставить их Украине», — сказала он.

Также Кирби добавил, что в настоящее время США ведут дискуссии на эту тему со многими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».