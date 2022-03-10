Донецк, 10 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. У национальных батальонов в осаждённом Мариуполе есть только два варианта, заявил 10 марта официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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По его словам, националистические батальоны не смогут уйти из города.

«У них только два варианта — или умереть, или сдаться», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская сторона вновь сорвала организацию гуманитарных коридоров из города Мариуполь Донецкой Народной Республики, заявил Басурин.