Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) рассматривают возможность введения особой льготы для участников специальной военной операции в виде поступления в вуз без экзаменов.

Дарья Драй ИА REGNUM СПБГУ

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Идея была выдвинута проректором СПбГУ по воспитательной работе и организации приёма Александром Бабичем. Он подготовил соответствующий проект обращения к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Согласно проекту, военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции по защите Донбасса, смогут поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний. Они также смогут получить второе и последующее высшее образование бесплатно.

Эта инициатива была поддержана в руководстве СПбГУ. Сообщается, что 9 марта письмо с обращением должны были направить министру.