Москва, 10 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. С предложением в условиях антироссийских санкций Запада удерживать на российской территории зарубежные самолеты, которые были взяты у иностранных компаний в лизинг (аренду — ред.), а также платить за них в национальной валюте, выступил Минтранс РФ. Это 10 марта следует проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

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Уточняется, что законопроект предлагается применять к договорам, которые были заключены до 24 февраля текущего года.

Также в нем указывается, что в случае досрочного расторжения договора о лизинге авиакомпания должна вернуть самолет «на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата». Если названная комиссия не примет такое решение, авиакомпания может использовать воздушное судно до конца изначального срока действия договора.

При этом отмечается, что расчеты между лизингодателем и лизингополучателем должны осуществляться в установленные договором сроки в российской валюте «в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации».

Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.

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