Абу-Даби, 10 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты остаются привержены соглашению ОПЕК+ и существующим механизмам корректировки объёмов добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

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»ОАЭ привержены соглашению ОПЕК+ и существующему механизму ежемесячной корректировки добычи», — подчеркнул в сообщении в Twitter глава министерства.

Он также добавил, что Объединённые Арабские Эмираты верят в ценность ОПЕК+ для нефтяного рынка.

Напомним, ранее посол ОАЭ в США Юсеф аль-Утейба заявил о поддержке его страны увеличения добычи и намерении призвать ОПЕК рассмотреть вопрос об этом. Однако в Абу-Даби дали понять, что заявление эмиратского дипломата было неверно истолковано.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Большинством голосов принято решение о запрете импорта.

Ранее в материале издания The Hill отмечалось, что Соединённые Штаты, возможно, и переживут прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка повлечёт за собой «огромные финансовые потери». Так, страны-члены ОПЕК могли бы принять решение об увеличении добычи и экспорта нефти в США, но пока никаких признаков, что они готовы заменить российские поставки в США, не наблюдается.

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Директор Института государственной политики Payne Institute в штате Колорадо Морган Базилиан отметил, что команда главы Белого дома Джозефа Байдена уже «названивает в Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны», однако, по его словам, «имеющиеся у американцев дипломатические рычаги воздействия на эти страны ограничены, и они проявляют очень мало желания поддаваться нажиму Байдена и США».

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